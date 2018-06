in

Was für ein Remake! Auf der diesjährigen E3 hat Entwickler Capcom ein ziemlich ansehnliches Remaster von Resident Evil 2 angekündigt. Hier sollen nicht nur Auflösung und Texturen verbessert, sondern komplette Spielinhalte samt Engine aufgebessert werden.

Jetzt hat Capcom ganz frisch ganze 5 Minuten an Gameplay-Szenen rausgehauen – in 4K. Wir sehen eine ziemlich gruselige Mission in der Haut von Leon Kennedy. Aber schaut selbst

Das denken wir:

Release, bitte!