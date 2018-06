Hitman 2: Ankündigung steht bevor

Gute Nachrichten für alle Fans von Hitman: Am Donnerstag wird wahrscheinlich Hitman 2 angekündigt. Woher wir das wissen? Ganz einfach: Unter anderem wurde auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Hitman folgender Teaser veröffentlicht, der auf den 7. Juni verweist:

Good afternoon, 47. The profiles have been uploaded. Your next target is… pic.twitter.com/0l1Tyu4gho

— HITMAN (@Hitman) 4. Juni 2018