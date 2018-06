In “Bad Times at the El Royale” erwartet euch eine Nacht voller Chaos – mit Chris Hemsworth

Regisseur Drew Goddard hat mit “Bad Times at the El Royale” einen vielversprechenden Film in der Mache, der am 11. Oktober in den Kinos anläuft. Darum geht es: Sieben Fremde, von denen jeder ein Geheimnis verbirgt, treffen sich in einem heruntergekommenen Hotel in Lake Tahoe im Kalifornien der 1960er Jahre. Im Laufe einer schicksalhaften Nacht geraten dann die Ereignisse außer Kontrolle.

Mit dabei: Chris Hemsworth (“Avengers: Infinity War”, “Thor: Ragnarok”), Jon Hamm (“Mad Men”), Jeff Bridges (“The Big Lebowski”, “Kingsman: The Golden Circle”), Dakota Johnson (“Fifty Shades of Grey”), Cynthia Erivo (“Widows”), Nick Offerman (“Parks and Recreation”) und Cailee Spaeny (“Pacific Rim: Uprising”).

Chris Hemsworth hat für Goddard übrigens schon in “The Cabin in the Woods” gespielt. Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zum Film ansehen:

Das denken wir:

Der Trailer macht Laune. Hier erwartet uns ein spannender Thriller mit einem vielversprechenden Cast.