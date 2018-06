Johnny Knoxville erklärt alle Verletzungen seiner Fernseh- und Filmkarriere – und das ist sehr unterhaltsam

in

Johnny Knoxville, Schauspieler und Hinterhof-Stuntman, hat sich im Namen der Unterhaltung ziemlich viele Verletzungen zugezogen. Auf seiner Liste stehen unter anderem zahlreiche Knochenbrüche, ausgeschlagene Zähne und ein Penisbruch.

Mit so einer Karriere hat man einiges zu erzählen, vor allem was Schmerzen angeht. Das Magazin Vanity Fair hat jetzt ein Video veröffentlicht, in dem der Star alle seine Verletzungen Revue passieren lässt – und das ist sehr unterhaltsam.

Und wenn man Johnny Knoxville dso dabei zuhört, wie er über seine Verletzungen spricht, spürt man fast schon Phantomschmerzen. Und nicht vergessen: Don’t try this at home! Viel Spaß mit dem Clip:

Das denken wir:

Johnny Knoxville hat es noch immer drauf. Wir Freuen uns schon auf seinen neuen Film.