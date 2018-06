Just Cause 4 bekommt keinen Multiplayer. Wie Creative Director Francesco Antolini bestätigt, sei kein Multiplayer für Just Cause 4 geplant.

Damit enttäuscht Square Enix viele Spieler, die seit Just Cause 2 nur via Fan-Mod gegeneinander spielen oder zusammen Chaos stiften können.

Just Cause 4 erscheint am 4. Dezember für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Das denken wir:

Absolut unverständlich, wieso die Entwickler nicht auf die Wünsche der Fans eingehen.