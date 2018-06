“London Fields”: Alle wollen sie. Einer von ihnen will sie tot sehen – Hier ist der erste Trailer zur kontroversen Bestselleradaption mit Amber Heard

in

Nach zahlreichen Streitigkeiten zwischen Regisseur, Cast und Produzenten des Films “London Fields”, die ich euch an dieser Stelle ersparen möchte, läuft der Film endlich diesen Sommer in den Kinos an.

Und darum geht es: Nicola Six (Amber Heard) ist eine richtige Femme fatale, die über hellseherische Fähigkeiten verfügt. Sie sieht ihren Tod näher kommen und die Todesursache ist nicht natürlich. Sie beginnt mit drei Männern eine Affäre und einer von ihnen wird ihr Mörder werden.

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch mit dem nachfolgenden Trailer überzeugen.

Im Film bekommt ihr neben Amber Heard auch Johnny Depp, Theo James, Jim Sturgess, Billy Bob Thornton, Cara Delevingne, Jaimie Alexander, Jason Isaacs und Lily Cole zu sehen sein.

Das denkwn wir:

Der erste Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und der Cast kann sich auch sehen lasen.