Mit dem Switch-Emulator Ryujinx läuft Sonic Mania mit über 100 Bildern in der Sekunde

Das Team hinter Ryujinx – einem der besten Nintendo–Switch-Emulatoren – hat eine neue Version veröffentlicht, in dem wir die Switch-Version des kürzlich veröffentlichten Spiels Sonic Mania zu sehen bekommen – es läuft mit mehr als 100 Bildern in der Sekunde.

Es scheint, als wäre die Geschwindigkeit in der Nintendo Switch-Version an die Framerate gebunden, was bedeutet, dass das Spiel bei mehr als 60 Bildern in der Sekunde beschleunigt wird.

Trotzdem cool, dass man mit dem Emulator das Switch-Spiel zocken kann. Hier das Video:

Das denken wir:

Coole Sache. Wir empfehlen trotzdem die Original-Version des Spiels. Das läuft sicher ohne Probleme.

Quelle: dsogaming.com