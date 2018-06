Mit diesem NASA-Stift kannst du im Weltraum schreiben

in

Angeblich hat die NASA in der Zeit des Kalten Krieges Millionen von Dollar in einen Stift investiert, der im Weltraum schreiben kann – die Sowjets haben einfach einen Bleistift benutzt. Ihr müsst zum Glück keine Millionen mehr investieren – denn Amazon verkauft euch den Stift auch so.

Auf dem amerikanischen Ableger von Amazon wird jetzt der offizielle “Space Pen” für schlanke 11$ verkauft. Das Blöde: Er ist längst ausverkauft. Der Stift ist nicht nur kultig, er kann auch kopfüber schreiben und ist somit perfekt für den Weltraum geeignet. Na, hoffentlich ist der bald wieder vorrätig.

Laut Produktbeschreibung funktioniert der Stift auf jeder Oberfläche, Unterwasser, kopfüber und bei Temperaturen zwischen -30 und 120 Grad!

Das denken wir:

Absolut skurril!