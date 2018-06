Neuer Leak zu Devil May Cry 5 aufgetaucht

Devil May Cry 5 könnte eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der letzten Jahre sein. Die Gerüchte reichen zurück bis in den Dezember 2017. Damals hatte Sony Berichten zufolge einen Trailer für die PlayStation Experience am Start. Sony entschied sich aber anscheinend dafür, den Trailer erst in diesem Jahr auf der E3 zu präsentieren.

Damals wurde angenommen, dass Devil May Cry 5 exklusiv für die PS4 erscheinen würde. Nun ist ein neuer Leak aufgetaucht. Und wie es scheint, wird das Spiel auch für die Xbox One erscheinen.

Zumindest wenn man dem Eintrag des österreichischen Händlers Gameware glauben schenkt. Dieser listet das Spiel nämlich für beide Konsolen. Über diesen Link gelangt ihr zum Eintrag.

Laut dem Listing erscheint das Spiel noch in diesem Jahr.

Wir gehen davon aus, dass wir im Rahmen der diesjährigen E3 mehr erfahren werden. Wenn das der Fall ist, informieren wir euch natürlich darüber.

Das denken wir:

Wir sind schon auf die ersten Spielszenen gespannt. Nur her damit.