Nintendo: Das “Quality of Life”-Projekt ist gestorben

Nintendo arbeitet schon seit längerem an einem ungewöhnlichen Projekt namens “Quality of Life”, das bis zur Wii zurückreicht. Ihr erinnret euch wahrscheinlich an den Wii-Pulsmesser. Big N hat zwar im letzten Jahr kurz über das Projekt gesprochen, aber jetzt scheint es endgültig gestorben zu sein.

Zumindest laut der japanischen Zeitung Nikkei. Und der Bericht hatte auch Konsequenzen: Der Aktienkurs von Nintendo fiel um 5%, nachdem die Nachricht die Runde machte.

Nintendo stock is currently (11:20am on Monday in Tokyo) down a whopping 5%.

Possible reason: Japanese business daily Nikkei today reports Nintendo's "quality of life" project might be dead.

Nikkei says potential hardware partner Panasonic withdraw from that project in March.

— Dr. Serkan Toto (Kantan Games Inc.) (@serkantoto) 4. Juni 2018