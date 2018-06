Nintendo Switch: Diese Games verkauften sich vergangene Woche am besten im eShop

Letzte Woche gab es im Switch eShop einige Überraschungen. Beispielsweise wurden die meisten Nintendos First-Party-Titel von Indie-Spielen überholt – Super Mario Odyssey konnte gerade noch den 20. Platz in den Verkaufscharts einnehmen.

Das zeigt, wie beliebt Indie-Spiele auf der Switch sind, weshalb so viele Indie-Entwickler ihre Spiele für die Nintendo-Konsole veröffentlichen. Auf der anderen Seite haben Nintendos First-Party-Titel die eShop-Charts nie wirklich dominiert, da die meisten Spieler diese Games lieber im Geschäft kaufen.

Die Liste wird von den Newcomern Wizard of Legend und Bloodstained: Curse of the Moon angeführt, während Capcoms Mega Man Legacy Collection 2 auf dem dritten Platz landete.

Hier die Charts:

1. Wizard of Legend

2. Bloodstained: Curse of the Moon

3. Mega Man Legacy Collection 2

4. Hyrule Warriors: Definitive Edition

5. Mega Man Legacy Collection

6. Stardew Valley

7. Donkey Kong Country: Tropical Freeze

8. Astro Bears Party

9. Mario Kart 8 Deluxe

10. Human: Fall Flat

11. Arcade Archives Vs. Super Mario Bros.

12. Minecraft: Nintendo Switch Edition

13. Little Nightmares: Complete Edition

14. Street Fighter 30th Anniversary Collection

15. Overcooked: Special Edition

16. Zelda: Breath of the Wild

17. 60 Seconds!

18. Rocket League

19. Ikaruga

20. Super Mario Odyssey

Das denken wir:

Indie-Spiele sind auf der Switch sehr erfolgreich. Mittlerweile ist die Auswahl auch groß genug. Wir würden uns aber trotzdem mehr First-Party-Spiele wünschen.

