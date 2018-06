“Operation Finale” erzählt die wahre Geschichte der Geheimagenten, die den Nazi-Drahtzieher Adolf Eichmann jagten, der fünf Millionen Juden ermordet hat

1960 wurde der ehemalige SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann in Argentinien gefasst. Im Film “Operation Finale” wird die Geschichte des Mossad-Agenten Peter Malkin erzählt, der an der Suche des Nazi-Drahtziehers beteiligt war.

Eichmann war für die Transportlogistik verantwortlich, die Millionen unschuldige Juden in Konzentrationslager brachte, was schließlich zu ihrer Ermordung führte.

Peter Malkin wird von Oscar Isaac (“Suburbicon”, “Star Wars: Die letzten Jedi”) verkörpert, während Adolf Eichmann von Ben Kingsley (“The Walk”, “The Jungle Book”) gespielt wird.

Hier der Trailer zum Film:

“Operation Finale” läuft am 14. September 2018 in den US-Kinos an. Wann der Film in Deutschland an den Start geht, ist bisher nicht bekannt.

Das denken wir:

Das sieht nach einem spannenden Film aus. Wer sich für die Thematik interessiert, sollte sich “Operation Finale” vormerken.