Seht euch hier an, wie sich die Anzüge von Iron Man über die Jahre hinweg verändert haben

Es scheint nicht so lange her zu sein, dass Robert Downey Jr. die Rolle von Iron Man übernahm, aber es ist tatsächlich mehr als 10 Jahre her. Downey spielte 2008 zum ersten Mal seine ikonische Figur. Um seine 10 Jahre auf dem Bildschirm zu feiern, hat Marvel-Fan Jennifer Morgan alle Iron Man-Anzüge der Filme in einem lustigen Video zusammengeschustert.

Das Video umfasst alle Anzüge von 2008 bis 2017 und ist etwa acht Minuten lang. Es beinhaltet all die verrückten Varianten, die der Milliardär im Laufe der Jahre finanziert hat, darunter Highlights wie der Hulkbuster-Anzug.

Fans von Iron Man sollten sich das Video also nicht entgehen lassen. Here you go:

Quelle: technabob.com

Das denken wir:

Wir hätten gerne alle Anzüge. Und zwar jetzt.