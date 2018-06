Spider-Man: Into the Spider-Verse – Hier ist der neueste Trailer zum Comic-Film, der in einem neuen Universum mit mehreren Spider-Helden spielt

in

Spider-Man-Fans wissen: Es gibt nicht nur einen Spider-Man. Peter Parker ist zwar der bekannteste und beliebteste, es gibt aber noch mehr Helden, in anderen Spider-Universen, die durch eine radioaktive Spinne Superkräfte erhalten haben. Und genau um die geht es im Animationsfilm Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Hier treffen die Welten von Miles Morales (Shameik Moore) und dem Original Peter Parker (Jake Johnson) aufeinander. Peter Parker übernimmt die Mentorenrolle und kümmert sich um Miles, der gerade erst seine Kräfte kennenlernt.

Miles Morales ist der Sohn eines afro-amerikanischen Vaters und einer Mutter aus Puerto Rico. Sein Debüt feierte er im Ultimate Universum. Es gibt sehr viele Universen, die parallel existieren. Und in jedem davon gibt es auch einen Spider-Helden. Diese bilden das Spider-Verse.

Sony Pictures hat jetzt einen neuen Trailer zum Film veröffentlicht und dieser sieht richtig abgefahren aus. Das Ziel: Die Grenzen zwischen Film und Comic sollen verschwimmen. Und das gelingt den Machern anscheinend ziemlich gut. Aber seht am besten selbst:

In Deutschland läuft der Film am 13. Dezember an.

Das denken wir:

Das sieht so abgefahren aus. Wir freuen uns schon auf den Film.