The Avengers Project – Neue Gerüchte um den Titel

Vor einigen Monaten kündigte Square Enix an, dass das Entwicklerstudio Crystal Dynamics (Tomb Raider Reboot) an einem Avengers Titel arbeitet. Viel mehr als das hat man bis heute allerdings nie erfahren. Es gab lediglich vor rund 1-2 Monaten noch mal eine kurze Nachricht, dass das Studio nach Programmierern für “Online Inhalte” sucht.

Ein neues Gerücht dazu kam gestern bei 4Chan auf. Dort will ein User wissen, dass es sich um ein Reboot der Marvel: Ultimate Alliance Reihe handelt. Aber ein Reboot im God of War Stil, also quasi komplett umgekrempelt. Natürlich würde das zu der Online Beschreibung passen und würde ein großartiges Koop-Online Abenteuer versprechen.

Genau schreibt der User:

“Um es kurz zu machen: The Avengers Project ist Avengers: Ultimate Alliance. Aber es ist nicht einfach Ultimate Alliance 3, es ist ein vollständiges Reboot mit dem Namen drauf (in etwa so wie das neue God of War, ohne die Story-Kontinuität: Gleicher Name, komplett neue Gameplay-/Story-Struktur).”

“Das ist der Grund dafür, dass die Tagline im ersten Teaser “Reassemble” war, um darauf hinzudeuten, dass es ein Reboot ist. Deswegen wurden vor Kurzem auch die vorherigen Ultimate Alliance-Spiele für die aktuelle Konsolengeneration aufgehübscht.”

Doch wie gesagt: Bisher sind es nur Gerüchte. Aber die E3 steht vor der Tür und eventuell wissen wir bald näheres.

Das denken wir:

Na lassen wir uns mal überraschen. Eventuell sind wir nach der E3 ja schlauer.