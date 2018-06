The Culling 2 kommt!

The Culling war ein frühes Kind des Battle Royale-Wahns, den aktuell Spielen wie PUBG oder Fortnite unterliegen.

Bereits im Early Access wurde The Culling gerne auf Twitch gestreamt. In The Culling wurden Spieler in eine abgegrenzte Arena geworfen und mussten mit verschiedenen Waffen gegeneinander antreten.

Nun hat Entwickler Xaviant einen zweiten Teil via Twitter angekündigt. Wann und für welche Plattform The Culling 2 erscheint ist noch unklar.





Das denken wir:

Der erste Teil hat an Spielern verloren. Mal abwarten, was Teil 2 kann.