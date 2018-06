The Division 2: Beta Anmeldung bereits gestartet

in

Auf der E3 hat Ubisoft endlich erstes Gameplay-Material zu The Division 2 gezeigt. Dieses Mal verschlägt es uns nach Washington. Die Handlung setzt sieben Monate nach dem ersten Teil an und nimmt Abschied vom Winter. Laut Beschreibung sind wir die letzte Hoffnung, um das Virus zu stoppen, dass bereits New York dahingerafft hat.

Ansonsten bleibt in der groben Mechanik alles beim Alten. Jedoch soll das Endgame dieses Mal verfeinert worden sein. Ubisoft betont, dass man sehr auf das Spielerfeedback geholt hat.

6 Minuten Gameplay von The Division 2:



The Division 2 erscheint am 15. März 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Ihr könnt euch auf der offiziellen Webseite bereits zur Beta anmelden, um den Titel schon früher spielen zu können.

Das denken wir:

Ich freue mich sehr auf The Division 2 und habe den ersten Teil mehrere hundert Stunden gespielt.