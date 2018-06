The Division 2: Gear Sets wird es auch im Nachfolger geben

in

Obwohl Ubisoft vor kurzem verkündet hat, dass es mit den Markensets eine neue Set-Art in The Division 2 geben wird, soll es dennoch wieder die Gear Sets geben. Bisher ging man davon aus, dass die Markensets diese ersetzen sollen – dem ist aber nicht so.

Das bestätigte Mathias Carlson von Massive Entertainment. Vielmehr sollen die Markensets eine Ergänzung sein und kein Ersatz.

Gear Sets bedeutete in The Division 1, dass ihr Ausrüstungsgegenstände mit zufällig gewürfelten Werten bekommt und je mehr Teile Ihr von diesem zusammengehörigen Set tragt, desto mehr Boni bekommt Ihr dadurch. Eine Mechanik, die in MMORPGs schon seit 15+ Jahren zum Alltag gehört.

Durch die Markensets als Ergänzung haben wir die Möglichkeit diverse Setboni miteinander zu kombinieren, je nachdem wie viel Teile wir von einem Set tragen.

Sicherlich ergeben sich mit diesem Mix einige beliebte Kombinationen.

Das denken wir:

Finde ich eine sehr gute Idee.