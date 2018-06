Vampyr: Seht euch hier den Launch-Trailer zum Vampir-Adventure an

in

Das Vampir-Adventure Vampyr steht ab dem 5. Juni für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen. Aus diesem Grund wurde mittlerweile auch der Launch-Trailer veröffentlicht, der euch auf das Spiel einstimmen soll.

Ihr bekommt einige neue Szenen aus Vampyr zu sehen und die düstere Inszenierung wird auch sehr gut vermittelt. Darum geht es: Ihr übernehmt die Rolle des Londoner Arztes Jonathan Reid, der nach dem Ersten Weltkrieg in einen Vampir verwandelt wird. Er entdeckt eine dunkle neue Welt voller übernatürlicher Kreaturen und Geheimgesellschaften. Er selbst ist jetzt Teil dieser Welt.

In dieser Situation wird der Spieler in die Situation gebracht, sich ständig entscheiden zu müssen, wen er rettet und wen nicht, denn der Blutdurst will gestillt werden.

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Hier der Launch-Trailer:

Das denken wir:

Wer auf düstere Adventures steht, der sollte Vampyr unbedingt ausprobieren.