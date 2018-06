World of Demons: Das erste Mobile-Game von Platinum Games sieht ziemlich gut aus

in

Das Studio Platinum Games (Metal Gear Rising: Revengeance, Bayonetta) arbeitet gerade an World of Demons – dem ersten hauseigenen Mobile-Game. Und das sieht ziemlich gut aus.

Davon könnt ihr euch im ersten Gameplay-Trailer überzeugen. Den Clip findet ihr unter diesen Zeilen.

World of Demons spielt in einer Neuinterpretation des mittelalterlichen Japans, in der Dämonen die Welt übernommen haben. Als Samurai müsst ihr euch den finsteren Wesen stellen.

Und wer möchte, der kann sich über diesen Link schon mal registrieren, um das Spiel sofort zocken zu können, wenn es fertig ist.

Hier der Gameplay-Trailer:

Das denken wir:

World of Demons sieht für ein Mobile-Game ziemlich cool aus.