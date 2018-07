Assassin’s Creed Odyssey: Hier könnt ihr euch das Main-Theme herunterladen

Bis zum Release von Assassin’s Creed Odyssey müssen wir uns leider noch etwas gedulden. Dafür hat Ubisoft das Main-Theme des Spiels veröffentlicht. Und das hört sich ziemlich gut an. Hier der Track mit dem Titel “Legend of the Eagle Bearer”:

Der Track wurde von den Komponisten Joe Henson und Alexis Smith, die sich The Flight nennen, produziert. Wenn euch diese Namen bekannt vorkommen, dann liegt das daran, dass das Duo zuvor an Alien: Isolation und Horizon Zero Dawn gearbeitet hat. Die beiden haben also viel Erfahrung, wenn es um Soundtracks für Spiele geht.

Ihr könnt euch den Song bei YouTube, Google Play, iTunes, Spotify und Co. anhören. Folgt dafür einfach diesem Link.

Das denken wir:

Assassin’s Creed Odyssey hört sich schon mal gut an. Jetzt muss das Spiel noch überzeugen.