Battlefield V Alpha: Seht euch hier eine beeindruckende Sniper Compilation an

Na, wie fit seid ihr als Sniper in Shootern? Ich persönlich bin leider nicht so treffsicher und finde es absolut beeindruckend, dass manche Spieler in der Lage sind, auf mehreren hundert Meter einen Gegner mit nur einem Klick auszuschalten. Das erfordert Übung, Genauigkeit und auch etwas Glück. Und wenn ihr Scharfschützen sehen wollt, die das können, solltet ihr euch nachfolgenden Clip ansehen.

Dieser zeigt eine ziemlich beeindruckende Sniper Compilation, die in der Alpha-Version von Battlefield V entstanden ist. Das Spiel steht ab dem 19. Oktober für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

In Battlefield V werden sich Spieler auf Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs wiederfinden. DICE hat jedoch versprochen, dass die Kampagne und die Missionen in weniger bekannten Schlachten stattfinden werden.

Neu in der Serie ist unter anderem, dass man Flak-Geschütze mit Fahrzeugen von einer Stelle zur nächsten ziehen kann. Es wird auch neue Vier-Spieler-Squad-Features und eine überarbeitetes Revival-System geben.

Hier die Sniper Compilation:

Das denken wir:

Trifft man auf dem Schlachtfeld auf solche Gegner, hat man meist schlechte Karten.