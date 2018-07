Beyond Blue: Die Macher von Never Alone kündigen Tauchspiel an

Erinnert ihr euch an das tolle Rätsel-Jump-and-Run Never Alone? Ihr wisst schon, das Spiel, in dem das Mädchen Nuna zusammen mit einem weißen Polarfuchs versucht, die Ursache für einen Schneesturm herauszufinden. Die Macher dieses Spiels arbeiten aktuell an einem Tauchspiel namens Beyond Blue.

Zusammen mit Ozean-Experten hat das verantwortliche Studio eine Vision entwickelt, durch die wir erleben können, wie die Zukunft der Ozeanforschung aussehen wird.

“In naher Zukunft werden die Spieler die Geheimnisse unseres Ozeans durch die Augen von Mirai erforschen, die Leiterin eines neu gegründeten Forschungsteams, das bahnbrechende Technologien einsetzen wird, um zu versuchen, den Ozean auf eine sinnvollere Weise als je zuvor zu sehen, zu hören und zu spüren. Das Spiel wird sowohl eine umfangreiche Geschichte als auch Ressourcenmanagement beinhalten und den Spieler herausfordern, Entscheidungen mit hohen Einsätzen zu treffen und Prioritäten zu setzen, welche Ziele während der Expedition der Crew erfolgreich erreicht werden können.”

Hört sich cool an, oder? Und das sieht auch so aus. Hier der erste Trailer zum Spiel:

Beyond Blue erscheint Anfang 2019 für PC und Konsolen.

Das denken wir:

Das sieht nach spielbarer Entspannung aus. Toll.