“Castlevania” Staffel 2: Der Release-Termin steht und es gibt einen ersten Blick auf den Trailer

Vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass eine große Ankündigung zur zweiten Staffel der Netflix-Serie “Castlevania” bevorsteht. Jetzt ist sie da: Im Rahmen der Anime Expo 2018 wurde der Release-Termin verkündet und ein Blick auf den Trailer gewährt.

Demnach erscheint die zweite Staffel am 26. Oktober exklusiv auf Netflix. Hier ein erstes Bild und die Ankündigung:

CASTLEVANIA Season 2. Eight episodes. OCTOBER 26, only on Netflix.#Castlevania #castlevanianetflix @Castlevania pic.twitter.com/2GvkHRhCdP

— Wᴀʀʀᴇɴ Eʟʟɪs (@warrenellis) 6. Juli 2018