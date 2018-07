“Castlevania” Staffel 2: Große Ankündigung steht bevor

Wartet ihr auch schon auf die zweite Staffel von “Castlevania”? Dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Es steht eine große Ankündigung bevor.

Das verkündete das verantwortliche Studio Powerhouse Animation kürzlich via Twitter. Hier der entsprechende Tweet mit dem Hinweis zur Ankündigung:

July 7th marks the 1 YEAR Anniversary of #Castlevania on @Netflix! We'll be celebrating with a… BIG announcement coming later this week! pic.twitter.com/Rl2n7RFbHY

— Powerhouse Animation (@powerhouseanim) 2. Juli 2018