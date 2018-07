Claustrophobia: Diese Mod verwandelt Fallout 4 in P.T.

in

Es sieht nicht danach aus, dass wir uns in nächster Zeit über ein neues Silent Hill Game freuen dürfen, aber der Eindruck, den Hideo Kojimas P.T. hinterlassen hat, hallt noch immer durch die Horror-Gaming-Community – wie das unerträgliche Gewimmer eines ruhelosen Geistes.

Das sorgt dafür, dass Fans immer wieder coole Mod-Projekte an den Start bringen, die von P.T. inspiriert sind. Kürzlich bin ich etwa auf eine Modifikation gestoßen, die Fallout 4 sozusagen in den Playable Teaser verwandelt.

Claustrophobia heißt die Mod – eine Fan-Hommage an das eingestellte Silent Hills. Sie versetzt den Spieler in einen Apartmentkomplex am Stadtrand von West Roxbury, die voll mit Monstern und geheimen Notizen ist. Dort müsst ihr das Geheimnis des unheimlichen Gemäuers lüften.

Hier der Link zum Download.

Das denken wir:

Horrorfans sollten diese Modifikation unbedingt mal ausprobieren.