Concluse: Dieses kostenlose Horrorspiel solltet ihr ausprobieren, wenn ihr auf Silent Hill steht

Wenn ihr auf Horrorspiele wie Silent Hill steht, dann solltet ihr mal das kostenlose Game Concluse ausprobieren. Ihr könnt es euch über diesen Link herunterladen.

Darum geht es: “Nach drei langen Jahren der Suche nach seiner vermissten Frau Carolyn ist Michael Benson am Ende. Gerade als er das Handtuch werfen und die Suche beenden will, erhält er auf seinem Anrufbeantworter einen anonymen Tipp. Der Anrufer behauptet, Carolyn in “Hell” gesehen zu haben, einer seltsam benannten Stadt in den Randgebieten Neuenglands.”

Daraufhin reist Michael nach “Hell”, um nach seiner Frau zu suchen. Unter anderem erwarten euch viele Rätsel, eine Optik, die an die PS1-Ära erinnert und natürlich eine gute Portion Horror.

Hier der Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Wer auf Horror steht, der sollte Concluse unbedingt ausprobieren.