Das beste Super Mario Spiel ever

Habt ihr euch schon mal gefragt, wie es aussehen würde, wenn man all die verschiedenen Super Mario Spiele da draußen zu einem einzigen Spiel kombinieren würde? Vermutlich nicht. Aber der YouTuber “4096” liefert euch trotzdem eine Antwort auf diese Frage. Und zwar in Videoform.

Er hat zahlreichen Mario-Spiele in ein riesiges zusammenhängendes Level vermischt. Und das Ergebnis ist ziemlich cool. Inklusive einem Auftritt von Jumpman, der zuerst in der Donkey Kong Arcade auftauchte und dann sein offizielles Debüt in Mario Bros. gab.

Hier das Video:

Das denken wir:

Nintendo sollte diese Idee aufgreifen und so ein Spiel entwickeln. Fans würden sich mit Sicherheit freuen.