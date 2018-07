Das längste Lichtschwert der Welt (Don’t try this at home)

in

Jeder Fan von “Star Wars” hat sich mit Sicherheit einmal schon Gedanken darüber gemacht, wie so ein Lichtschwert eigentlich funktionieren soll. Wie wir alle wissen, hören Laser ja nicht bei einer bestimmten Länge auf. Theoretisch sollte also ein Lichtschwert bis in die Unendlichkeit reichen und auf seinem Weg alles durchschneiden.

Die YouTuber des Kanals Corridor spielen im nachfolgenden Video mit dieser Idee und das ist sehr unterhaltsam, denn so ein riesiges Lichtschwert mit unbegrenzter Länge würde viele Probleme bereiten.

Unter anderem kann es Flugzeuge vom Himmel holen und wenn man nicht aufpasst, kann man damit die Erde in zwei Teile zerschneiden…

Das denken wir:

Eine witzige Idee. Und toll umgesetzt.

Quelle: technabob.com