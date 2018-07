Der brutale Action-Plattformer Dead Cells erscheint im August

Falls ihr auf den Release des Action-Plattformers Dead Cells wartet, habe ich eine gute Nachricht für euch: Kürzlich wurde der Release-Termin des Spiels verkündet. Im aktuellen Community-Update wurde verraten, dass das Spiel ab dem 7. August für PC, Mac, Linux, PlayStation 4, Switch und Xbox One erhältlich sein wird.

Der Metroidvania-Plattformer befindet sich auf Steam und GOG.com aktuell in der Early-Access-Phase. Hier die offizielle Beschreibung des Spiels: “Dead Cells ist ein „Rogue-lite“, von „Metroidvania“ inspiriertes Action-Plattform-Spiel. Du erkundest ein weitläufiges Schloss, das sich stets verändert … vorausgesetzt, du schaffst es, dich in Schlachten in 2D „Souls-lite“-Manier an seinen Wächtern vorbeizukämpfen.”

Mit der Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Das enken wir:

Wer auf Action-Plattformer steht, sollte sich Dead Cells unbedingt vormerken.