Die Nintendo Switch und Red Dead Redemption 2 werden laut NPD die Bestseller 2018

In diesem Jahr erwarten uns noch einige Gaming-Highlights, aber das amerikanisches Marktforschungsinstitut NPD GROUP (früher: National Purchase Diary) denkt, dass es 2018 zwei klare Gewinner geben wird.

In einem neuen Bericht machte Mat Pistacella von NPD einige Vorhersagen, wie das Jahr in Bezug auf Verkäufe laufen wird. Er denkt, dass die Nintendo Switch zur meistverkauften Konsole wird und die PS4 überholt. Abgesehen davon prognostiziert er mit Red Dead Redemption 2 auch das meistverkaufte Spiel für das Jahr 2018.

“In einem sehr engen Rennen wird Red Dead Redemption 2 vor Call of Duty: Black Ops 4 das meistverkaufte Spiel des vierten Quartals und das meistverkaufte Spiel des Jahres 2018”, heißt es in dem Bericht.

Hier die Top-5-Spiele:

Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Black Ops 4 Battlefield V NBA 2K19 Far Cry 5

Es wird interessant zu sehen, ob die Prognosen stimmen, aber fest steht, dass 2018 ein gutes Jahr für Videospiele sein wird.

Das denken wir:

Das würde uns nicht überraschen. mal sehen, was in den nächsten Monaten noch so auf uns zukommt.

Via comicbook.com