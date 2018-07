Disney hat einen ziemlich coolen Stunt-Roboter in der Mache

Erinnert ihr euch noch an den Disney-Roboter “Stickman”? Wir berichteten vor einigen Wochen über das Teil. Damals wussten wir noch nicht, was genau Disney mit diesem Roboter anstellen möchte. Jetzt wird die Idee dahinter langsam klarer.

In einem neuen Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, bekommen wir nämlich eine neue Version von “Stickman” zu sehen. Jetzt ist klar: Hier handelt es sich um einen Stunt-Roboter, der autonom entscheiden kann, wie er sich am besten drehen soll, um bestmöglich landen zu können.

Stuntronics – new robotic figure developed by Disney Imagineers – performs extreme aerial maneuvers 60 feet in the air, making real-time decisions for when to tuck, turn, and stick the perfect landing. pic.twitter.com/uzcTbjdNwh

— Disney Parks (@DisneyParks) 29. Juni 2018