Fallout: New Vegas – Diese Modifikation gibt euch einen Vorgeschmack von Fallout 76

Freut ihr euch schon auf Fallout 76? Leider müssen wir uns bis zum Release des Multiplayer-Spiels noch einige Monate gedulden. Wir hätten da aber eine Idee, wie ihr euch die Wartezeit etwas angenehmer gestalten könntet.

Und zwar mit der Mod “The Fallout 76 Experience” für Fallout: New Vegas. Mit dieser Mod verspricht Entwickler “Funky Swadling” die volle “Fallout 76”-Erfahrung in New Vegas.

Natürlich simuliert die Mod die “Fallout 76”-Erfahrung, da das Hauptmerkmal von Bethesdas neuem Fallout-Spiel das Online-Gameplay ist. Aber durch NPCs, die das Verhalten von echten Menschen nachahmen, bekommt ihr schon mal einen guten Vorgeschmack.

Euch erwarten unter anderem Mic-Spammer, Zergs und Gamertags. Hier ein Video mit Spielszenen aus der Mod:

Über diesen Link könnt ihr euch die Mod downloaden.

Das denken wir:

Eine witzige Idee. Wir warten aber lieber auf das fertige Spiel.