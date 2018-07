Far Cry 5: Das erwartet euch im Lost on Mars DLC

in

Heute erscheint mit Lost on Mars die neueste Erweiterung für Far Cry 5 und wenn ihr noch nicht wisst, ob sich der DLC lohnt oder nicht, solltet ihr euch nachfolgendes Video nicht entgehen lassen. Hier erklärt euch Youssef Maguid von Ubisoft, was euch erwartet.

Mit dem ursprünglichen Spiel hat Lost on Mars nicht mehr viel zu tun. Ihr übernehmt nämlich die Rolle des Piloten Nick Rye, der eine drohende Invasion fieser Aliens auf dem Mars abwenden muss. Und das hört sich nicht nur ziemlich abgefahren an, sondern sieht auch so aus.

Davon könnt ihr euch in diesem Video überzeugen:

Wenn es weitere Neuigkeiten zu Far Cry 5 gibt, erfahrt ihr das wie üblich bei uns.

Das denken wir:

Endlich haben wir wieder einen Grund, um Far Cry 5 auszupacken.