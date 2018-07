Gillian Anderson hat keine Lust mehr auf die X-Akten, aber im Thriller “UFO” beschäftigt sie sich noch immer mit Aliens

in

Sony veröffentlichte kürzlich einen neuen Trailer zum Thriller “UFO”. Dieser erscheint zwar nicht im Kino, dafür aber auf DVD/Blu-ray und Streaming-Diensten.

In “UFO” befassen sich zwei Studenten (Alex Sharp und Ella Purnell) mit unerklärlichen UFO-Sichtungen an Flughäfen. Dave (Sharp) ist von solchen Vorfällen fasziniert, da er in seiner Kindheit bereits ein UFO-Erlebnis hatte.

Gillian Anderson spielt seine Professorin, die den Sichtungen – ähnlich wie in “Akte-X” – eher sketpisch gegenübersteht. Dafür wird Dave von seiner Freundin Natalie (Purnell) unterstützt. Erscheinen soll der Film im September.

Hier der Trailer zum Film:

Das denken wir:

Das sieht nach einem spannenden Thriller aus.