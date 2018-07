God of War: Seht euch hier das frühe Charakterdesign von Kratos an

God of War ging in diesem April exklusiv für die PS4 an den Start. Das Spiel überzeugte nicht nur Kritiker, sondern auch die Fans. Sony Santa Monica schaffte es, der Reihe mit Erfolg frischen Wind einzuhauchen – unter anderem dank talentierten Künstlern, die dem Spiel seinen ikonischen Look verpassten.

Einige der verantwortlichen Künstler haben nun frühe Konzeptzeichnung veröffentlicht, die unter anderem zeigen, wie Kratos ganz am Anfang des Projekts aussah.

Im Vergleich zu den Vorgängern sieht Kratos ja viel reifer und väterlicher aus. Er sah jedoch nicht immer so aus, wie im fertigen Spiel. Die folgende Konzeptzeichnung wurde von Jose Daniel Cabrera Peña veröffentlicht. Sie stammt aus einer sehr frühen Phase des Spiels, als Sony Santa Monica Studio gerade damit anfing, an God of War zu arbeiten.

Sein Bild zeigt die Entwicklung des Charakterdesigns von Kratos:

Auch Raf Grasssetti, Art Director bei Sony Santa Monica Studio, veröffentlichte frühe Konzeptbilder. Er war der Schöpfer des endgültigen Charakterdesigns von Kratos.

Es ist schon beeindruckend, mit wie viel Liebe zum Detail die Entwickler an God of War gearbeitet haben.