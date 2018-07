GTA 6 Release: Rockstar hat sich jetzt offiziell geäußert

Vielleicht ging es euch ja wie vielen anderen Spielern von GTA Online, die eine Ingame-Nachricht in Form einer SMS zum Release von GTA 6 erhalten haben. Darin stand, dass GTA 6 2019 erscheinen soll. Diese Nachricht sorgte für viel Verwirrung in der Community. Nun äußerte sich Rockstar Games zum Thema.

Mittlerweile wissen wir, dass diese Nachricht ein Fake ist. Über Twitter erklärten die Entwickler, dass es sich bei der Ingame-SMS um einen Hoax handelt, der durch eine Mod verschickt wurde. Dieser Hoax betrifft nur Spieler der PS3-, Xbox 360- und PC-Version. Auf diesen Systemen kommen Mods zum Einsatz.

Hier der entsprechende Tweet:

This is a hoax made with the use of mods, and not an official message or statement from Rockstar Games. *OV

— Rockstar Support (@RockstarSupport) 2. Juli 2018