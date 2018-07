Hunt: Showdown – Es gibt keine Pläne für einen Battle-Royale-Modus

Aktuell ist Battle Royale in aller Munde (was nicht unbedingt jedermanns Sache ist). Dennoch stellt sich bei manchen aktuellen und kommenden Shootern die Frage, ob es einen Battle-Royale-Modus geben wird. In einem Interview mit GameSpot wurden Crytek-Produktmanagerin Angela de Castro und Leveldesign-Direktor Chris Auty in Bezug auf Hunt: Showdown gefragt, das sich derzeit in der Early-Access-Phase auf Steam befindet.

“Im Moment konzentrieren wir uns darauf, Hunt so zu machen, wie wir es haben”, erklärt De Castro. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass der Modus in Zukunft hinzugefügt wird, da Hunt “flexibel” ist. “Weil wir uns in der Early Access befinden, ist das wirklich gut für uns; Wir können es genau darauf abstimmen, was die Community will. Wenn wir einen Battle Royale-Modus machen würden oder wenn wir verschiedene Arten von Modi für das Spiel ausprobieren würden, würden wir versuchen, sie einzigartig zu gestalten. Wir würden auch versuchen, es der Stimmung und dem Geist von Hunt anzupassen.”

Laut dem Feedback von Fans ist das Spiel “ziemlich einzigartig”, worauf das Team stolz ist. Wenn sie jedoch einen Battle-Royal-Modus einführen würden, müsste er zum Spiel passen. “Wenn wir einen [Battle Royale] Modus einführen würden, müsste es unser Ansatz sein. Wir würden nicht wie alle anderen etwas Identisches machen wollen. Das würde unserer Spielerbasis schaden.”

Neben der Battle-Royale-Frage wird die Frage aufgeworfen, warum sich das Team für Early Access entschieden hat. “Wir hätten so etwas nicht machen können, wenn wir nicht das Early-Access-Modell hätten”, so Auty. “Es wäre unmöglich gewesen. Das Feedback, das wir bekommen und unsere Fähigkeit, Veränderungen innerhalb einer Stunde vorzunehmen. Das hätten wir mit einem verpackten Produkt nicht schaffen können.”

Hunt: Showdown scheint vor dem endgültigen Release für ein weiteres Jahr in der Early Access bleiben, abhängig vom Feedback der Spieler.

Das denken wir:

Ob der Battle-Royale-Wahnsinn jemals mal wieder endet? Wir sind gespannt, was da in den kommenden Monaten noch so auf uns zukommt.

Via bloody-disgusting.com