Ja, Dead Island 2 befindet sich noch in Entwicklung

2014 kündigte Deep Silver Dead Island 2 an. Das Spiel wurde ursprünglich von YAGER auf Basis der Unreal Engine 4 entwickelt. Ein Jahr später erklärte Deep Silver dann, dass YAGER nicht mehr an Dead Island 2 arbeiten würde. Das war das letzte Mal, dass wir von Dead Island 2 gehört haben. Bis heute.

Ein Fan fragte jedoch kürzlich über den offiziellen Twitter-Account des Spiels nach dem Status des Projekts. Er bekam als antwort: “Was los ist, ist, dass es sich Entwicklung befindet und wir werden nicht mehr zeigen, bis wir fertig sind. Das Warten ist schmerzhaft, aber Dead Island 2 kommt nach wie vor.”

Hier der entsprechende Tweet:

What's going on is that it's in development and we won't be showing more until we're ready. Appreciate the wait is painful, but Dead Island 2 is still coming.

— Dead Island (@deadislandgame) 5. Juli 2018