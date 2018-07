Ludens: Die Idee zum Maskottchen von Kojima Productions ist über 20 Jahre alt

Wir berichteten ja schon das ein oder andere Mal über Ludens, das Maskottchen von Kojima Productions. Und kürzlich bin ich auf eine neue Info zu Ludens gestoßen, die ich euch nicht vorenthalten möchte.

Und zwar ist die Idee zum Cyber-Ritter anscheinend schon ziemlich alt. In einem Tweet von Kojima Productions wurde bekannt, dass Hideo Kojima schon vor über 20 Jahren mit Yoji Shinkawa, Art Director von Death Stranding, die Idee eines Astronauten, der den digitalen Raum erforscht, diskutierte.

Yoji Shinkawa erinnerte sich an die ursprüngliche Idee und benutzte sie als Einfluss bei der Gestaltung von Ludens. Das Studio erklärt: “Ludens war nicht nur eine spontane Idee, sondern eine Idee, die lange Zeit mit ihnen gelebt hatte.”

#DSStories 26 Over 20 years ago, Kojima had discussed with Shinkawa the idea of an astronaut exploring a digital space, and Shinkawa remembered this. Ludens wasn’t just an idea of the moment, but rather an idea that had lived with them for a long time. pic.twitter.com/EH1wbAFll1

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) 3. Juli 2018