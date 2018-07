Metro: Exodus – Laut Entwickler wird die Xbox One X Version die beste Version

Anfang 2019 ist bereits vollgepackt mit interessanten Videospielen – eines davon wird Metro: Exodus. Huw Breyon, der Marken Management-Chef von Metro-Publisher Deep Silver, hat sich zum kommenden Titel geäußert und betont, dass die Xbox One X Version technisch stärker sein wird, als die anderen Versionen.

“Die Xbox One X wird uns erlauben einige Dinge zu tun, von denen ich mir nicht sicher bin, ob wir sie mit einer anderen Hardware hätten realisieren können. Zum Beispiel laufen wir in nativem 4K auf der Xbox one X & unterstützen außerdem HDR. Ich bin mir sehr sicher, dass es auf allen Plattformen großartig aussehen wird, aber ich bin mir noch sehr viel sicherer, dass es auf der Xbox One X besser aussehen wird.”

Bereits in der Vergangenheit hat er betont, dass er gerne alle möglichen technischen Finessen der Hardware ausreizen möchte.

Metro: Exodus erscheint am 22. Februar 2019 für PC, Xbox One X und PlayStation 4.

Das denken wir:

Endlich nutzt mal jemand die vorhandene Hardware