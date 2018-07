Monster Hunter World: Capcom gibt Release-Termin und Systemanforderungen bekannt

Während PS4– und Xbox-Spieler schon seit einigen Monaten Monster Hunter World zocken dürfen, müssen sich PC-Spieler noch etwas gedulden. Mittlerweile hat Capcom aber den genauen Release-Termin der PC-Version verkündet.

Und zwar erscheint das Spiel am 9. August via Steam für PC. Die Zusatzinhalte, die mittlerweile für die PS4 und Xbox One erhältlich sind, will Capcom kostenlos nachreichen. Mit dieser Ankündigung wurden auch die Systemanforderungen veröffentlicht, die ihr hier findet:

Empfohlene Systemvoraussetzungen: