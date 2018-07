Mutant Year Zero: Road to Eden – Im neuesten Gameplay-Trailer erwarten euch Taktik, Action und Abenteuer

in

Im März konnten wir euch ein erstes Video des Strategie-Adventures Mutant Year Zero: Road to Eden präsentieren. Heute gibt es endlich neue Spielszenen zu sehen.

Und zwar in Form eines neuen Gameplay-Trailers. Das verantwortliche Studio, bestehend aus ehemaligen Entwicklern von Hitman und Payday, zeigt im neuen Clip, was das Spiel so besonders macht: die Kombination aus Taktik, Rundenstrategie, Action und Adventure.

Abgesehen davon finden wir die Helden (eine schießwütige Ente, ein muskelbepacktes Schwein und ein menschlicher Mutant) schon jetzt ziemlich cool.

Hier die neuesten Spielszenen:

Das Spiel erscheint noch in diesem Jahr für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Das sieht verdammt gut aus. Wer auf rundenbasierte Strategie steht, der sollte sich den Titel unbedingt vormerken.