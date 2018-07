No Man’s Sky : 11 Dinge, die sich seit dem Launch geändert haben

No Man’s Sky ging seit dem Release im August 2016 durch viele Höhen und Tiefen. Die Freude der Community vor der Veröffentlichung war groß. Leider schaffte es Hello Games aber nicht, die Versprechen zu halten, die es vor Release gemacht hatte. Jedoch setzte das Studio in den letzten Monaten alles daran, aus No Man’s Sky das Spiel zu machen, das sich die Community wünscht.

Am 24. Juli erscheint nun ein großes Update, das genau das ermöglichen soll. Vor dem Release wollen die Entwickler mit einem neuen Video aber nochmal darauf aufmerksam machen, was sich seit der Veröffentlichung bis heute geändert hat – und das ist ziemlich viel.

Unter anderem wurde das Sternensystem überarbeitet, es gibt Portale, dank denen man schnell von einem Planeten zum anderen reisen kann, die Oberflächen der Planeten wurden interessanter gestaltet und es gibt neue Spielmodi.

Was sich sonst noch so im Spiel getan hat, seht ihr in diesem Video:

Ziemlich cool, oder? Vielleicht solltet ihr dem Spiel also nochmal eine Chance geben. Es könnte sich lohnen.

Sobald es weitere Infos zu No Man’s Sky gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Es ist schön zu sehen, dass sich Hello Games alle Mühe gibt, um No Man’s Sky fit für die Zukunft zu machen.