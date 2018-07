No Man’s Sky Next startet am 24. Juli – Multiplayer und Third-Person-Gameplay

Vor einigen Wochen berichteten wir zum ersten Mal darüber, dass No Man’s Sky mit dem Update “Next” einen richtigen Multiplayer-Modus spendiert bekommt. Jetzt steht der Release kurz bevor und Hello Games verrät, was euch sonst noch so im Update erwartet.

Und zwar in Form eines neuen Trailers, den ihr unter diesen Zeilen findet. Dort bekommt ihr unter anderem den neuen Multiplayer-Modus zu sehen. Dieser ermöglicht es euch, gemeinsam mit Kumpels die Welt von No Man’s Sky zu erkunden und an epischen Weltraumschlachten teilzunehmen. Abgesehen davon bekommen wir erstmals auch den Third-Person-Modus gezeigt, der meiner Meinung nach ganz gut ins Spiel passt.

Das Update geht am 24. Juli für alle Systeme mit der Xbox-One-Version an den Start.

Das denken wir:

Wer No Man’s Sky noch eine Chance geben möchte, der sollte das Spiel spätestens jetzt wieder auspacken.