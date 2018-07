PES 2019: Hier sind über zwei Minuten aus dem Spiel

Vor einiger Zeit konnten wir euch die ersten Screenshots aus Pro Evolution Soccer 2019 präsentieren und heute gibt es die ersten Spielszenen.

Der YouTuber “Weedens” hat ein Video geteilt, das zwei Minuten Gameplay-Material aus Pro Evolution Soccer 2019 zeigt. Konami möchte den Spielern mit PES 2019 mehr lizenzierte Ligen und Stadien und mehr Club-Lizenzpartnerschaften bieten. Diese sollen in den kommenden Wochen angekündigt werden.

Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch ja die Zeit mit den neuen Spielszenen vertreiben. Here you go:

Gebt ihr PES 2019 eine Chance oder spielt ihr lieber FIFA 19? Teilt uns eure Meinung in den kommentaren mit.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen aus PES 2019 sehen schon mal ziemlich cool aus.