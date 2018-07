Pokemon Quest erscheint für iOS und Android

in

Bis jetzt konnte man Pokémon Quest nur auf der Nintendo Switch spielen. Das Voxel-Spiel wurde im Mai für die Switch veröffentlicht. Jetzt ist das Spiel auch für iOS- und Android-Geräte verfügbar.

Das Spiel schickt euch an einen Ort namens “Tumblecube Island”. In Pokemon Quest wählst du ein Pokémon nach seinen Attributen aus und dann begibst du dich auf die Reise, um die Insel zu erkunden und versteckte Schätze zu finden. Du kannst dir das Spiel jetzt im App Store oder im Google Play Store herunterladen.

Hier der Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Pokémon-Fans haben gerade viel zu tun. Noch in diesem Herbst erscheinen Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli!. Coole Sache.