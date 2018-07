Seht euch hier die neusten Spielszenen aus Starlink: Battle for Atlas an

in

Ubisoft hat ein neues Video veröffentlicht, das viele neue Spielszenen des kommenden Spiels Starlink: Battle for Atlas zeigt.

In dem Video sehen wir unter anderem die Switch-Version in Aktion. Ihr bekommt also auch einen Blick auf den Arwing aus Star Fox, der exklusiv für die Nintendo Switch verfügbar sein wird.

Die zweite Hälfte des Videos zeigt die Xbox-Version. Hier werden zwei verschiedene Piloten und ein anderes Schiff gezeigt.

Starlink: Battle for Atlas erscheint am 16. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Das Spiel kann bereits vorbestellt werden.

Hier die neuen Spielszenen:

Das denken wir:

Endlich dürfen wir wieder den Arwing steuern.