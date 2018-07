The Division 2 bricht Beta-Rekord

Es ist kein Geheimnis, dass viele Spieler schon aufgeregt auf The Division 2 warten. Dass die Sehnsucht nach dem Spiel so groß ist, haben wir aber nicht geahnt. Es sieht ganz danach aus, als wäre The Division 2 das am meisten erwartete Spiel in der Geschichte von Ubisoft.

Wie Ubi kürzlich vermeldete, hat The Division 2 inzwischen mehr Beta-Anmeldungen als jedes andere Spiel, das Ubisoft jemals veröffentlicht hat. Eine genaue Zahl wurde nicht genannt, aber anscheinend haben sich die Beta-Anmeldungen im Vergleich zum Vorgänger vervierfacht. Bisher hielt The Division den Rekord was Beta-Anmeldungen angeht.

Es ist übrigens noch nicht zu spät. Über diesen Link könnt ihr euch für die Beta anmelden.

Wir wissen, dass die Beta irgendwann im Dezember starten wird. Es ist aber wahrscheinlich, dass es vorher noch eine Closed-Beta-Phase geben wird.

Sollte es neue Infos geben, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Es scheint, als hätte die Community richtig Lust auf The Division 2.