The Last of Us Part II: Ellie besitzt einen KI Begleiter – doch wir wissen nicht wer

Es dauert zwar noch etwas bis zum The Last of Us 2 Release, doch Fans rätseln bereits munter drauf los, was uns in Teil 2 erwarten könnte. So munkelt man bereits länger, ob es einen zweiten spielbaren Charakter geben wird – doch Naughty Dog schweigt aktuell dazu. Im Gespräch mit Buzzfeed verriet Game Director Neil Druckmann allerdings, dass es einen KI-Begleiter geben wird. Doch wer das sein wird, verriet er nicht.

“Nun, also, Ellie war mal ein NPC, aber in dieser Geschichte ist sie die Protagonistin, also wird der Spieler auch Ellie steuern. Ich glaube, bei den Spielen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, kann man sich denken, dass es einen NPC in dieser Geschichte geben wird, der euch begleitet, auch wenn wir diesen NPC in der Demo nicht gezeigt haben.”

Ist damit Joel gemeint oder wäre das zu nahe liegend? Was meint Ihr?

Das denken wir:

Lassen wir uns mal überraschen